Те модели не совсем справедливые, – Зеленский назвал замечание по экономическому бронированию

Экономическое бронирование в Украине должно быть справедливым. Задачу найти эту справедливость имеют Минэкономики и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако критерием должна быть профессия.

Экономическое бронирование в Украине еще не введено, потому что это сложный вопрос. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"Те модели, которые они показывали мне, не совсем справедливые. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Должны быть другие критерии. Критерием должна быть не профессия", – подчеркнул он.

Украинский лидер подчеркнул, что уже определен перечень профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить украинская армия. Относительно других профессий – это сложный вопрос, найти для этого баланс очень непросто.

"Военные боятся, что из-за этого будет недостаточно новых сил. Бизнес по-другому относится. Если это будет, то какие критерии? Чтобы не было так, что говорится только о бизнесе с большими доходами. А как насчет среднего, малого бизнеса? Поэтому, мне кажется, здесь пока баланса нет, нельзя просто шашками махать", – добавил президент.

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