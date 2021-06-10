Экономическое оружие Кремля, – Шмыгаль пригрозил "Газпрому" арбитражем

Денис Шмыгаль заявил, что "Северный поток-2" является оружием Кремля. Его будут использовать против Украины, США и Европы.
Премьер-министр Украины отметил, что Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". По словам Шмыгаля, США все еще могут вернуть санкции.
Заметьте В США ищут варианты, как помочь Украине после запуска "Северного потока-2"
Политик подчеркнул: Украина борется против газопровода не сама. Против достройки "Северного потока-2" выступает ряд стран.
Детали от Шмыгаля
- Премьер-министр подчеркнул, что транзитный контракт, согласно которому "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину, действует до 2024 года.
- Если Россия откажется от транзита, Украина подаст иск против России в Стокгольмский арбитраж.
- Россия обязана прокачивать через украинскую трубу не менее 40 миллиардов кубометров в год ежегодно.
- Если газ физически не будет идти по ГТС, платежи за транзит все равно будут обязательными.
"Северный поток-2": последние новости
- Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 июня. Вопрос "Северного потока-2" был одним из приоритетных. Президент США заверил украинского лидера в гарантиях безопасности со стороны его страны.
- В МВД Украины заявили, что после запуска "Северного потока-2" могут быть провокации со стороны России. Украина готовится к различным возможным сценариям.