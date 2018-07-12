Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка

Первая часть эксклюзивного интервью с консультантом Всемирного банка о работе и экономике труда в Украине.

Действительно ли украинцы бедные, потому что дураки? Зависит ли счастье от заработка? Как понять, что работодатель вам не доплачивает? Что делать, чтобы не потерять работу? Какие навыки больше всего ценят современные работодатели?

Ответы на эти вопросы журналистам 24 канала дала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купець.



Купець: Когда нет уравниловки, люди видят стимул развиваться (фото – KSE)

Древняя пословица "Почему бедный? Потому что дурак" до сих пор остается актуальной? Украинцы действительно бедные, потому что дураки?

Сложный вопрос. Как понимать, что такое "дураки"? Если рассматривать с точки зрения формального образования за дипломами, то украинцы – одна из самых образованных наций в мире по количеству людей с высшим образованием. То есть, украинцы – не дураки точно. Есть проблема в том, что люди с высшим или средним профессионально-техническим образованием не могут с полной силой эффективно использовать те навыки, которые они получили. Поэтому украинцы, может, и бедные. Но проблема не в том, что они глупые, а в том, что нет условий, чтобы они работали эффективно и получали достойную зарплату.

Мы далеко не самая бедная страна в мире. Но все равно считаем, что живем плохо. Это ментальная черта такая – прибедняться?

Да. Если почитать украинскую литературу, украинцы всегда прибеднялись, считая, что они жили хуже соседа, кума или свата. В сравнительных исследованиях субъективного счастья и удовлетворенности жизнью Украина всегда имеет один из самых низких показателей. В то же время, есть много стран, которые гораздо беднее нас, но люди там в среднем более довольны жизнью.

Например, где?

Согласно последнему докладу о счастье в мире, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, много бедных африканских и южно-азиатских стран расположены выше по рейтингу, чем Украина. Она занимает 138 позицию среди 156 стран. И это – несмотря на то, что по образованности, и по ВВП на душу населения, и по индексу человеческого развития в целом эти страны значительно отстают от Украины, а по индексу многомерной бедности, наоборот, опережают нашу страну.

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Кроме сугубо экономических факторов, здесь есть несколько объяснений. Часто благоприятный климат и религия положительно влияют на показатели субъективного счастья и удовлетворенности жизнью. На конференции, посвященной качеству жизни и благосостояния в постсоциалистических странах представитель ЕБРР отметил, что свобода СМИ также имеет важное значение в том, как люди воспринимают жизнь в своей стране. В странах, где СМИ контролируются представителями власти и где есть мощная цензура, людям постоянно твердят, что у них все идеально, а за границей все плохо. Поэтому в таких информационных условиях люди думают, что у них, на самом деле, все очень хорошо и чувствуют себя счастливыми. У нас доступ к информации открыт, в новостях очень много негативных оценок жизни в стране, потому рядовые украинцы часто жалуются, что у нас хуже, чем где-либо, и постоянно недовольны тем, что имеют. Хотя, повторюсь, в сравнении с другими странами, у нас многое запущено, но далеко не все так плохо.

Почему так тесно связано ощущение счастья с имущественными и денежными вопросами?

Экономический фактор, безусловно, влияет. Внутри страны/общества наблюдается ожидаемая связь между доходами населения и уровнем счастья: богатые люди, в среднем, являются более счастливыми, чем бедные.

Но как показывают исследования Ричарда Истерлина, положительная связь между средними доходами и уровнем счастья граждан различных стран существует до достижения определенной границы дохода страны, а потом он исчезает – когда богатые страны становятся богаче, люди в них не становятся более счастливыми (парадокс Истерлина).

В Украине также можно ожидать, что более обеспеченные люди чувствуют себя счастливее. Но нужно учитывать, что если большие доходы достигаются за счет большего количества часов работы и более изнурительной работы с высоким уровнем стресса, не факт, что такие трудоголики будут чувствовать себя счастливее, чем те, кто может себе позволить больше отдыхать или проводить больше времени с семьей или друзьями.

Экономическое неравенство и разница в заработной плате – это нужная вещь?

Да. Экономическое неравенство до определенной степени является желанным и существует в каждом обществе.

Например, если способный человек, который имеет высокий уровень образования (не только диплом об образовании, но и фактические знания и навыки) и добросовестно работает, поднимается на высший уровень доходов, а другой человек не хотел учиться, работает без особого энтузиазма и получает меньшую зарплату, неравенство доходов является вполне оправданным. Когда оно есть, то есть нет уравниловки, люди видят стимул развиваться.

Но здесь важно, чтобы были равные возможности в получении качественного образования, и чтобы на рынке работал меритократичний принцип, когда личные достижения и доходы зависят от способностей, навыков, мотивации и трудолюбия, а не от полезных связей или взяток.

К слову о зарплате. Как рабочий может понять, что ему платят заработную плату, которая соответствует его знаниям, навыкам и уровню образования?

Во-первых, это зависит от собственной оценки, хватает ли работнику текущей зарплаты на то, чтобы удовлетворить свои потребности. Конечно, потребности могут быть неограниченными, и поэтому рациональные лица всегда хотят получать высокие доходы, чтобы удовлетворить эти потребности.

Важно также изучать ситуацию на рынке труда. Можно спрашивать у коллег, сколько они получают и какие при этом условия труда. Можно посмотреть в интернете, сейчас предлагают зарплаты в вакансиях по сходной профессии/должности. Госстат подает статистику по средним зарплатам в Украине по профессиям в 2012 и 2016 гг. Затем можно сопоставить средний уровень зарплаты на рынке труда и с тем, что хотели бы получать, учитывать продуктивные характеристики работника – образование, опыт работы и производительность труда, и потом сделать вывод, соответствует ли предлагаемая зарплата тому уровню, на который этот работник заслуживает.

В экономике существует некое обобщенное понятие показателя адекватной заработной платы?

Такого не существует. Но есть понятие резервной зарплаты. Это и минимальная заработная плата, за которую человек согласится работать. Каждый человек для себя выставляет такой минимум, когда выходит на поиски работы. Если работодатель предлагает сумму, меньшую чем этот минимум, человек просто не будет рассматривать такую вакансию.

Резервная зарплата зависит от того, какие нетрудовые доходы имеет человек, какие навыки он имеет, какое его образование, какие он имеет издержки и потребности. Такая резервная зарплата, в принципе, устанавливается каждым из нас. Если человек выходит на рынок с завышенными требованиями и не видит достаточного количества предложений с желаемой зарплатой, или видит предложения с нужной зарплатой, но его уровень знаний, образования и навыков не удовлетворяет потенциальных работодателей, то человек пересматривает свою резервную зарплату и уменьшает ее до тех пор, пока не найдет желаемую работу.

Я недавно проводила опрос среди выпускников нашей магистратуры экономического анализа, и его результаты показывают, что желаемый средний уровень заработной платы за месяц работы в Киеве на полную ставку – 15 тысяч гривен. Это за гипотетических условий, что они имеют жилье. Если не имеют жилья и нужно платить за аренду, то резервная зарплата в среднем составляет 18 тысяч гривен.

Получается, что нужно инвестировать в себя и свое развитие, чтобы иметь какие-то конкурентные преимущества на рынке труда?

Да. Это безусловно. Особенно в современных условиях развития роботизации, когда роботы в будущем могут заменить своих же разработчиков. Кроме того, возможности работать дистанционно позволяют заменить людей людьми из другого региона: теперь можно сидеть в украинском городе и работать на иностранную компанию, зарабатывая деньги за иностранными ставками. В таких условиях нужно постоянно развиваться, осваивать иностранные языки, языки программирования и мягкие навыки: коммуникационные, переговорные, умение работать индивидуально и в команде. Все те вещи, которые не всегда можно назвать навыками, а скорее – характеристиками личности, их нужно развивать. Сейчас они играют очень важную роль.

Рынок труда становится глобальным во всех направлениях и теперь люди должны конкурировать не только с собой, а еще и с машинами?

Да.

В чем люди могут оказаться лучшими за машины?

Есть много профессий, даже низкой квалификации, где роботы не смогут заменить людей. Сейчас, в связи со старением населения в странах Европы растет спрос на профессии, связанные с уходом за людьми преклонного возраста. Роботов уже вводят даже в эту сферу, но полностью людей они пока заменить не могут из-за отсутствия эмоционального общения с человеком.

Кстати, как показывает опыт развитых стран, в барах роботы также не являются полноценными заменителями людей: хотя роботы вполне справляются с разливанием напитков, но в бары люди часто приходят за общением, и машины здесь точно не помогут. Когда я была на концерте ансамбля ирландского танца, смотрела и думала, что это будет последняя профессия, которую заменят роботы: получать удовольствие можно только от танца в исполнении людей.

Вообще, я бы не преувеличивала проблему замены роботами людей, особенно в Украине. Есть определенное количество профессий, которые будут отмирать. Это, прежде всего, касается рутинной монотонной работы, которую могут с легкостью выполнять автоматы и машины, например, кассиры в метро, банках или супермаркетах, кондукторы в общественном транспорте, клерки в различных отраслях, неквалифицированные рабочие ручного труда. Но это же не все профессии.

Какую профессию Вы бы сейчас точно не посоветовали получать своим детям?

Вот точно отказала бы от профессий, которые будут заменены роботами. Посоветовала бы хорошо подумать, стоит ли становиться юристом, экономистом, специалистом по международным отношениям/права, маркетологом, политологом или представителем других популярных среди молодежи профессий социального и гуманитарного направлений, на которые дипломы выдавались пачками. Если ребенок мечтает быть юристом или экономистом, посоветовала бы очень тщательно относиться к выбору учебного заведения.

В ЕС и США регулярно делаются прогнозы по профессиям, которые будут важны на рынке. У нас рынок развивается примерно за теми же тенденциями, поэтому такие прогнозы актуальны и для нас. Последний прогноз в США сделан до 2026 года. Он показывает, что из-за демографических изменений и старения населения увеличивается спрос на врачей и средний медицинский персонал, который ухаживает за людьми преклонного возраста.

Очень актуальными будут преподаватели медицинских учреждений, которые нужны, чтобы научить больше медсестер и врачей. Если мы говорим о роботах и программном обеспечении – нужны будут инженеры-разработчики роботов, системные аналитики и различные специалисты ИТ-сектора, которые будут разрабатывать и тестировать программное обеспечение. Поскольку появляется все больше маленьких компаний, будет расти спрос на бухгалтеров. Для больших по размеру компаний нужны будут финансовые менеджеры, аудиторы, операционные менеджеры и юристы. В связи с распространением торговли и многих бизнес-процессов через Интернет будет увеличиваться спрос на исследователей рынка и аналитиков, которые могут обрабатывать так называемые большие данные (Big Data).

У нас пока на первом месте остаются программисты. Но на будущее нужно ориентироваться не на чистых программистов, а на мультидисциплинарность, например, программистов со знанием технических процессов и/или основ менеджмента и маркетинга. Вообще, чем больше навыков и знаний имеет человек – тем лучше для него: меньше рисков безработицы и нестабильных доходов в будущем.

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