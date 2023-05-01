Могут отправить в нокдаун, – экономист оценил уровень зависимости России от Китая

Российская экономика сейчас очень сильно зависит от Китая. По желанию Пекин может запросто отправить Кремль в болезненный нокдаун.

Об этом 24 Канала рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, Россия очень сильно зависит от Китая. Именно оттуда "на болота" приезжает значительное количество технологических товаров.

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Китай является основным покупателем российской нефти, а также одним из основных импортеров газа. Также Пекин практически монопольно покупает оттуда уголь. Китай также поставляет значительное количество потребительских товаров для России.

Через Гонконг идет контрабанда разных западных чипов и товаров двойного назначения. Но формально Китай придерживается многих санкций. Очевидно, что оружие они тоже не дают. Возможно, некоторые вспомогательные товары. В целом Китай ведет себя ответственно, но пытается извлечь максимальную выгоду от ситуации,

– отметил Иноземцев.

Насколько Россия зависит от Китая – рассказал Иноземцев: смотрите видео

Как разговор Зеленского и Си может повлиять на войну

Как подчеркнул Иноземцев, звонок обоих лидеров был особенно интересен. Си выдержал определенную паузу после визита в Россию, который, скорее всего, разочаровал китайцев.

Пекин явно не хочет продолжительной войны, которая может дестабилизировать ситуацию в Европе и ударить по мировой экономике. Именно в ЕС Китай усматривает определенную альтернативу Соединенным Штатам.

Си понял, что Путин не хочет заканчивать войну. Поэтому он обдумывает варианты, которые он может предложить. Си мог передать Зеленскому определенные предложения. Но мы их не знаем. Могу сказать, что в этой ситуации Китай может сделать с Россией все что угодно.

– заметил Иноземцев.

По его мнению, сейчас Китай является единственным государством, которое может убедить Россию завершить войну и увести войска к границам 1991 года. Хотя само собой еще есть вариант военной победы над оккупантами.

Китай оказывает рычаги влияния на России. И главный из них – экономика. Пекин может запросто отправить российскую экономику в нокдаун, если перестанет закупать энергоресурсы и поставлять собственные товары в Россию.

Все зависит от того, насколько Си увязал свою популярность и реноме с этим планом. Если он назначил спецпредставителя, то, скорее всего, хочет добиться результата. Для Китая это важно, ведь они нулевые на дипломатическом уровне. А Си, желающий создать из себя нового Мао, важно вернуть Китай на международную дипломатическую арену,

– рассказал Иноземцев.

Зеленский поговорил с Си: коротко