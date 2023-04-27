Политическое прошлое Ли Хуэя не должно повлиять на его политику в отношении войны России против Украины. Об этом 24 Каналу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1991-2001 годах и сопредседатель украинско-китайского делового совета Игорь Литвин.

Читайте на тему Столкнул ли лед и чего ждать дальше: что китайские СМИ пишут о разговоре Зеленского и Си

Предпосылка для разговора Си и Зеленского

После разговора президента Украины и лидера КНР Си Цзиньпина Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китае. Вместо этого Пекин планирует отправить в Украину специального представителя по делам Евразии.

Я оцениваю это как очень позитивный шаг в наших двусторонних отношениях и ситуации установления мира в Украине. Си Цзиньпин на встрече с Макроном говорил, что звонок президенту Зеленскому есть в планах, но в "свое время". Мое мнение, что время для звонка настало тогда, когда агреман на нового украинского посла был издан китайской стороной,

– заявил Игорь Литвин.

Сначала кандидатуру посла рассматривают в Украине, затем отправляют в Китай в подтверждение этой кандидатуры. И как только Китай выдал согласие (агреман), в Пекине, по всей вероятности, решили, что могут говорить на уровне двух президентов.

"Подчеркивают, что разговор был инициативой Украины. И это справедливо и правильно. Время, когда наше руководство удовлетворяло нейтральная позиция Китая – прошло. И было принято решение активизировать контакты с Китаем, которые были никакие долгое время", – подчеркнул Литвин.

Игорь Литвин об отношениях Украины и Китая: смотреть видео

Спецпредставитель Китая

Китай уже обнародовал имя спецпредставителя в Украине. Им станет Ли Хуэй, ранее являвшийся директором департамента Европы и Центральной Азии, являвшийся заместителем министра иностранных дел Китая. С 2009 по 2019 год он был послом в Китае в России.

Я считаю, что это очень удачный выбор китайской стороны и надеюсь, что эта фигура сможет сделать так, чтобы в Украине был установлен мир.

– отметил Литвин.

Китай анонсировал соблюдение норм уважения суверенитета территориальной целостности Украины прежде всего. Имея такую важную задачу – спецпредставитель Китая должен четко следовать принципам, выдвинутым из своего Китая и Украины. Компромиссы возможны, но именно Украина должна диктовать условия завершения войны.

Беседа Си и Зеленского: что говорят в Украине