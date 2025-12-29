Россия работает на истощение: к чему уже сейчас панически готовится Кремль

Впервые с начала полномасштабной войны в России закончились "бесплатные деньги" для покрытия дефицита бюджета. Фонд национального благосостояния уже полностью исчерпан.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что остатки ликвидных активов в виде золота Центральный банк России продавал Китаю. Так пытались покрыть дефицит бюждету.

Какие 3 отрасли больше всего финансирует Кремль?

В начале активной фазы боевых действий Фонд национального благосостояния насчитывал 130 миллиардов долларов. Сейчас не осталось практически ничего. Стоит понимать, что сегодняшняя экономика России ориентируется на внутренние резервы и полностью лишена выхода на международные рынки.

Уже дважды – в 2023 и 2025 годах – Кремль обращался к Китаю с просьбой предоставить стабилизационные кредиты. Оба раза Пекин отказывал. Поэтому Россия сейчас работает на ресурсное истощение,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Но надо осознавать, что есть 3 направления, где в 2026 году существенно увеличили расходы. Это росгвардия, полиция и пропаганда. Карательные и правоохранительные органы и пропагандистскую машину серьезно усиливают.

Все это делают для того, чтобы сдержать недовольство людей, которое связано с сокращением социальных расходов. Ведь для россиян война является чрезвычайно дорогой. Для Украины также, но нам помогают европейские партнеры.

Чего больше всего боится Путин?

Для России 35% наполнения бюджета – это прямые доходы от продажи нефти за границу. Фактический доход может быть значительно больше и достигать 50%. В ситуации, когда цена на рынке стабильно снижается, – Кремль теряет средства.

Уже даже шутят, что скоро Путину придется доплачивать покупателям своей нефти. Все эти вещи приводят к тому, что доходы России резко падают. Ни для кого не секрет, что в 2026 году вопрос покрытия дефицита является самым сложным,

– подчеркнул экономист.

Уже сейчас Кремль увеличивает налоги на 22%, забрали все льготы для малого и среднего бизнеса и льготы по уплате социальных платежей. В условиях общей стагнации экономики усиливать налоговое давление на бизнес – означает загонять экономику в тупик.

Российский рынок заполоняют китайские товары. Кажется, что страна полностью теряет экономический суверенитет, потому что не может без помощи Китая. К сожалению, во всей этой ситуации интересы избирателей и потребителей отходят далеко на задний план. Несмотря на это, в 2026 году Россия еще будет иметь средства на войну благодаря социальным платежам.

Что известно о проблемах в экономике России?