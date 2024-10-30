В России "перегрев" экономики: есть ли у Путина ресурсы продолжать войну

Война истощает экономику России, а международные санкции заставляют страну медленно деградировать. Но несмотря на негативные тенденции, Кремль продолжает изыскивать ресурсы на финансирование войны в Украине и будет делать это до тех пор, пока не доведет россиян до полного обнищания.

Такое убеждение 24 Каналу выразил доктор экономических наук Игорь Липсиц, комментируя публикации западных медиа о величии и непоколебимости российской экономики. Он призывает разделять военную и гражданскую отрасли экономики, когда речь идет о показателях якобы роста.

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Растет только военная отрасль

По словам доктора экономических наук, увеличение объемов производства продукции оборонного характера действительно может свидетельствовать о росте этой части экономики. Но в то же время, потребительская часть стагнирует: производство товаров широкого потребления уменьшается и вскоре целые группы товаров станут дефицитными.

Все меньше валюты попадает в Россию. Деньги, которые получаются за экспорт, не удается вернуть в страну. Около 180 миллиардов долларов осталось на зарубежных счетах российских экспортеров. Поэтому, уменьшается импорт, собственное производство падает. И цены будут расти дальше. В конце концов, дойдет до нищеты,

– резюмировал Липсиц.

По словам доктора экономических наук, рядовые россияне уже очень сильно ощущают на себе кризисные явления экономики. Так, рост заработной платы в России, о котором сообщили в Кремле, свидетельствует о "перегреве" экономики, вызванный войной.