Уже есть признаки: вскоре в России может возникнуть серьезный кризис

На экономическое положение России существенно влияет война, которую россияне начали против Украины. Речь идет о расходах на боевые действия и санкции против страны-агрессора, в том числе и на энергоносители.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский, отметив, что Европа готовит следующий пакет санкций против России, однако его пытаются заблокировать Венгрия и Словакия. Несмотря на это Европейский Союз ищет способ, каким образом противодействовать этому.

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Ухудшение положения России

Стояла задача снизить цены на нефть до 45 долларов за баррель. По мнению Ильи Несходовского, это возможно, ведь негативно повлияет на положение России.

Мы уже видим падение доходов от продажи российских нефтегазовых продуктов на 27%. Это огромная сумма, что привело к тому, что уже в первом квартале 2025 года у них увеличился дефицит федерального бюджета на триллионы,

– сказал он.

Уменьшение нефтегазовых доходов России критически влияет на экономическое положение страны-агрессора. Во время таких трудностей нарушается уже давно налаженная цепочка. В частности нет притока валюты, нефтяные и газовые компании не заказывают и не оплачивают транспортные, банковские и логистические услуги.

Несходовский подчеркнул, что таким образом, страдает не только нефтегазовый сектор, но и другие секторы экономики России.

Если это продлится примерно полгода, то россиянам придется привлекать средства из банковской системы, у которой сейчас большие проблемы с ликвидностью, что приведет к банковскому кризису в сентябре 2025 года,

– добавил он.

Отметим, война против Украины требует от России огромных финансовых ресурсов – около 200 миллиардов долларов ежегодно, что равняется годовому бюджету Украины. Экономика России сейчас ориентирована преимущественно на военную сферу, тогда как гражданские отрасли находятся в упадке. По оценкам доктора экономических наук Василия Фурмана, такая модель развития является неустойчивой.