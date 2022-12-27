Об этом 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он назвал положительные и отрицательные итоги года для экономики Украины и сообщил, что нового ждет украинцев в 2023 году.

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По его словам, главная новость для украинцев в том, что украинская власть:

не увеличила налоги, не повысила их, как, например, США во время Второй мировой войны – до 94% увеличили налог на прибыль;

"Мы рассчитываем наши поступления на действующей налоговой базе. Будут какие точечные изменения в следующем году, но они точно не будут иметь принципиального значения для всех украинцев", - подчеркнул он.

провела индексацию пенсий немотря на войну в 2022 году, и в следующем году также индексация будет;

увеличила социальные выплаты малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам. Также они увеличивались в этом году, несмотря на войну. В этом же году была увеличена минимальная заработная плата – на 200 гривен в октябре;

"Да, это не много, но вспомните другие страны, которые находились в такой ситуации, как мы - они не могли себе позволить выплачивать даже те обязательства, которые у них были. А мы обслуживаем всю социалку, выплачиваем ее без задержки, в частности, пенсии и помощь малоимущим. Мы держимся и обязательно выдержим", – отметил Гетьманцев.

О достижениях экономики Украины в 2022 году

По его мнению, достижение этого года – это украинское чудо в публичных финансах, сравнимое с нашими победами на фронте.

Народный депутат перечислил другие наши достижения:

гривна держится и не имеет никаких признаков удешевления или каких-то ужасных последствий, которые мы видели во время других военных конфликтов;

наша инфляция меньше, чем инфляция в мирной Молдове и Турции. Она примерно такая же, как в странах Прибалтики;

у нас стабильная банковская система. Два небольших банка "упали" во время кризиса, у них были проблемы еще в мирные времена, поэтому на сегодняшний день наша банковская система является сверхстабильной;

депозиты растут несмотря на войну. Если упомянуть наши предыдущие кризисы – депозиты всегда падали;

программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Это наша победа, когда мы, несмотря на войну, можем поддерживать эту программу в том виде, в каком она есть. 70 миллиардов гривен получил бизнес за время войны благодаря этой программе;

программа "Є оселя" – поддерживает строительный бизнес и наших граждан в дешевых ипотечных кредитах;

программа "Є робота" – поддержка стартапов.

В 2022 году Украина потеряла 33% ВВП

Говоря о поражениях, он отметил, что некоторые решения, которые принимались в этом году, могли бы не принимать.

Например, отмена налогов на топливо, не отразившаяся на цене топлива в Украине. Но мы не получили деньги в государственный бюджет. От этого предложения можно было отказаться еще на стадии обсуждения, а не экспериментировать в государстве,

– считает собеседник.

По его словам, если говорить о больших негативных последствиях для экономики Украины, это, безусловно, военные действия, которые наносят ей огромный ущерб.

"Фактически мы имеем 33% потерь ВВП. Это огромные потери, которые мы будем наверстывать годами", – говорит он.

По его мнению, 2023 год непредсказуем.

Мы строим прогнозы, приняли бюджет на 2023 год, а он базируется на макропоказателях. Но мы должны понимать, что все зависит от ситуации на фронте, а ее невозможно спрогнозировать.

– рассказал он.

Гетманцев считает, что обстрелы врагом энергетической инфраструктуры Украины оказывают большое влияние на нашу экономику, ведь есть заводы, которые физически не могут перейти на генераторы. А для перешедших производство продукции при таких условиях становится нерентабельным.

"Главное, что мы должны понимать: с одной стороны эта зима будет самой сложной за всю нашу историю – для людей, экономики, государства. Но за зимой точно придет весна, и будет лучше, потому что мы адаптируемся и переживем пик этой катастрофы, которая сегодня в нашей стране. От этого мы точно оттолкнемся и начнем наше восстановление", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

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