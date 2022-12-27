Про це 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він назвав позитивні та негативні підсумки року для економіки України і повідомив, що нового чекає на українців у 2023 році.

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За його словами, головна новина для українців у тому, що українська влада:

не збільшила податки, не підвищила їх, як, наприклад, США під час Другої світової війни – до 94% збільшили податок на прибуток;

"Ми розраховуємо наші надходження на чинній податковій базі. Будуть якісь точкові зміни у наступному році, але вони точно не будуть мати принципового значення для всіх українців", – наголосив він.

провела індексацію пенсій попри війну у 2022 році, і в наступному році також індексація буде;

збільшила соціальні виплати малозабезпеченим сім'ям, ветеранам, інвалідам. Також вони збільшувались у цьому році, попри війну. У цьому ж році було збільшено мінімальну заробітну плату – на 200 гривень в жовтні;

"Так, це не багато, але згадайте інші країни, які перебували в такій ситуації, як ми, – вони не могли собі дозволити виплачувати навіть ті зобов'язання, які в них були. А ми обслуговуємо всю соціалку, виплачуємо її без затримки, зокрема пенсії і допомогу малозабезпеченим. Ми тримаємось і обов'язково витримаємо", – зазначив Гетьманцев.

Про здобутки економіки України у 2022 році

На його думку, здобуток цього року – це українське диво в публічних фінансах, яке можна порівняти з нашими перемогами на фронті.

Народний депутат перерахував інші наші здобутки:

гривня тримається і не має жодних ознак до здешевлення чи якихось карколомних наслідків, які ми бачили під час інших військових конфліктів;

наша інфляція є меншою, ніж інфляція в мирній Молдові та Туреччині. Вона є приблизно такою ж, як у країнах Прибалтики;

у нас стабільна банківська система. Два невеликі банки "впали" під час кризи, в них були проблеми ще в мирні часи, тому на сьогодні наша банківська система є надстабільною;

депозити зростають попри війну. Якщо згадати наші попередні кризи – депозити завжди падали;

програма "Доступні кредити 5-7- 9%". Це наша перемога, коли ми попри війну можемо підтримувати цю програму в тому вигляді, в якому вона є. 70 мільярдів гривень отримав бізнес за час війни завдяки цій програмі;

програма "Є оселя" – підтримує будівельний бізнес і наших громадян у дешевих іпотечних кредитах;

програма "Є робота" – підтримка стартапів.

У 2022 році Україна втратила 33% ВВП

Говорячи про цьогорічні поразки, він зазначив, що деякі рішення, які ухвалювались цього року, могли б не приймати.

Наприклад, скасування податків на паливо, яке не позначилось на ціні палива в Україні. Але ми не отримали гроші до державного бюджету. Від цієї пропозиції можна було відмовитись ще на стадії обговорення, а не експериментувати в державі,

– вважає співрозмовник.

За його словами, якщо говорити про великі негативні наслідки для економіки України, це, безперечно, військові дії, які завдають їй величезних збитків.

"Фактично ми маємо 33% втрат ВВП. Це величезні втрати, які ми будемо надолужувати роками", – мовить він.

На його думку, 2023 рік є непередбачуваним.

Ми будуємо прогнози, прийняли бюджет на 2023 рік, а він базується на макропоказниках. Але ми повинні розуміти, що все залежить від ситуації на фронті, а її неможливо спрогнозувати,

– розповів він.

Гетьманцев вважає, що обстріли ворогом енергетичної інфраструктури України дуже впливають на нашу економіку, адже є заводи, які фізично не можуть перейти на генератори. А для тих хто перейшов, виробництво продукції за таких умов стає нерентабельним.

"Головне, що ми повинні розуміти: з одного боку ця зима буде найскладнішою за всю нашу історію – для людей, економіки, держави. Але за зимою точно прийде весна, і буде краще, тому що ми адаптуємося і переживемо пік цієї катастрофи, яка сьогодні спіткає нашу країну. Від цього ми точно відштовхнемося і почнемо нашу відбудову", – наголосив Данило Гетманцев.

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