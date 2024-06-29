Средства от МВФ для Украины: на что их не может тратить наше государство

МВФ принял решение об очередном транше для нашего государства. Украина должна получить около 2,2 миллиарда долларов.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман, заметив, что средства, которые поступают от международных партнеров, сначала попадают в золотовалютные резервы Нацбанка. Потом это учреждение передает бюджету гривну.

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На что нельзя использовать и деньги

Как отметил Фурман, обычно средства от международных партнеров нельзя использовать для финансирования потребностей армии, военно-промышленного комплекса, зарплат военных и т.п.

Несмотря на это, сейчас идет процесс по выделению Украине доходов с замороженных российских активов, которые расположены за рубежом. Эти средства можно будет использовать для закупки оружия для нашего государства. Это действительно важно.

Для финансирования армии, ВПК наше государство использует средства налогоплательщиков, а также – поступления от продажи военных облигаций. Поэтому наша стратегическая задача – увеличить поступления в бюджет. Советую также покупать военные облигации. Там хорошая доходность. На уровне 14 – 16% годовых в зависимости от срока обращения,

– сказал Фурман.