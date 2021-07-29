В экопарке под Полтавой на мужчину напала пантера и укусила за голову

В экопарке села Ковалевка , что на Полтавщине, пантера накинулась на ветеринара. Животное напало сзади, покусало 33-летнего мужчину и схватило его за голову.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали, а в больнице ему провели операцию. Инцидент, который произошел около 12 часов 29 июля, подтвердили в полиции.

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"Услышала ужасный крик"

Посетительница экопарка рассказала, что сначала услышала ужасный крик, а когда обернулась, то увидела пантеру, которая сидела на голове у мужчины, что развозил корм тележкой.

Все работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову жертвы. Как-то таки людям удалось отбить мужчину у хищника. Кто-то в это время вызвал скорую,

– сказал она.

По словам очевидицы, после нападения ветеринар был в сознании, он сидел под стеной сарая, ожидая приезда медиков, и говорил, что перед глазами ему сереет.

В экопарке отказываются от комментариев по поводу инцидента. Тем временем полиция выясняет все обстоятельства происшествия.