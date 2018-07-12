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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экперты подсчитали 12 подрывов миномета "Молот" с начала его использования

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Миномет "Молот"
Миномет "Молот" / Фото из открытых источников

Миномет "Молот" начали использовать в ВСУ еще в 2016 году. С тех пор его 12 раз взрывали из-за внештатного срабатывания.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также: В Минобороны назвали причину взрыва миномета на Ровенском полигоне

Об этом рассказал Игорь Чепков на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны начальник Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил.

Миномет "Молот" находится в эксплуатации с 2016 года. Если анализировать все случаи, которые привели к потерям личного состава, то за все время состоялось 12 подрывов из-за внештатного срабатывания миномета,
– сказал Чепков.

По его словам, 8 из 12 взрывов минометов были вследствие двойного заряжания, а 4 случая вследствие преждевременного срабатывания взрывателя. Еще один миномет разрушили вследствие боевого столкновения.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва миномета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровенском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил обучение с минометами "Молот" до момента завершения расследования.

Теги: Новости Украины Взрыв Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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