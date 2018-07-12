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Екперти нарахували 12 підривів міномету "Молот" з початку його використання

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Міномет "Молот"
Міномет "Молот" / Фото з відкритих джерел

Міномет "Молот" почали використовувати у ЗСУ ще у 2016 році. З того часу його 12 разів підривали через позаштатне спрацювання.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Про це розповів Ігор Чепков на засіданні комітету Ради з питань нацбезпеки й оборони начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил.

Міномет "Молот" знаходиться в експлуатації з 2016 року. Якщо аналізувати всі випадки, які привели до втрат особового складу, то за весь час відбулося 12 підривів через позаштатне спрацювання міномета,
– сказав Чепков.

За його словами, 8 з 12 вибухів мінометів були унаслідок подвійного заряджання, а 4 випадки унаслідок передчасного спрацювання підривника. Ще один міномет зруйнували унаслідок бойового зіткнення.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху міномета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами "Молот" до моменту завершення розслідування.

Теги: Новини України Вибух Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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