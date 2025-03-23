Соперника Эрдогана и мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали: суд огласил ему решение

Мэр Стамбула и главный конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана по решению суда арестован. Его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористической группой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NTV Habber.

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Суд постановил арест Экрема Имамоглу

В воскресенье, 23 марта, состоялось заседание суда по делу о коррупции, к которой может быть причастен мэр Стамбула Экрем Имамоглу и еще 88 подозреваемых. 19 марта полиция задержала Имамоглу дома в рамках двух расследований. Он уже дал показания, его допрос длился около двух часов.

Суд решил взять мэра Стамбула под стражу, пока продолжается досудебное расследование по коррупции. Экрем Имамоглу отвергает обвинения и считает, что его задержание является "политическим преследованием".

Следователи подозревают, что Экрем Имамоглу мог совершить мошенничество на сумму 560 миллиардов турецких лир. Также суд рассмотрел обвинения относительно его пособничества Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической группой. По этому делу суд признал Имамоглу невиновным, поэтому он был условно освобожден.

После того, как Имамоглу стал подозреваемым в преступлениях, в крупных городах Турции прошли масштабные митинги. За прошедшие сутки на протестах задержали более 300 человек. Власти отмечают, что из-за задержания политика "не потерпят хаоса и провокаций". К тому же аккаунты пользователей, которые писали об акциях протестов в Х заблокировали.