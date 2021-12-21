Экс-чиновник ВСУ хотел продать России данные о системе ПВО Украины

21 декабря 2021 , 11:33
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Источник:

СБУ

На Днепропетровщине СБУ разоблачила преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Экс-чиновник собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

Как сообщает СБУ, экс-чиновник хотел ехать в Россию, чтобы якобы навестить родных. В то же время на самом деле там собирался передавать данные спецслужбам россиян.

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Какие доказательства преступления обнаружили следователи

Данные из государственной тайны об организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины чиновник собирал на работе, но хранил их дома.

Во время обысков правоохранители нашли у него флешки с тайной информацией, компьютеры и телефоны.

Следователи открыли дело об участии в террористической группе или организации, а также о несанкционированных действиях с информацией, которая содержится на компьютерах и других электронных носителях. Правоохранители также решают вопрос о подозрении и мере пресечения злоумышленнику.

Доказательства преступления правоохранители нашли дома у злоумышленника / Фото СБУ

Кого еще выявляла СБУ в сотрудничестве с Россией

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Автор: Оксана Княжик