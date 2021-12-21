Экс-чиновник ВСУ хотел продать России данные о системе ПВО Украины

На Днепропетровщине СБУ разоблачила преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Экс-чиновник собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

Как сообщает СБУ, экс-чиновник хотел ехать в Россию, чтобы якобы навестить родных. В то же время на самом деле там собирался передавать данные спецслужбам россиян.

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Какие доказательства преступления обнаружили следователи

Данные из государственной тайны об организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины чиновник собирал на работе, но хранил их дома.

Во время обысков правоохранители нашли у него флешки с тайной информацией, компьютеры и телефоны.

Следователи открыли дело об участии в террористической группе или организации, а также о несанкционированных действиях с информацией, которая содержится на компьютерах и других электронных носителях. Правоохранители также решают вопрос о подозрении и мере пресечения злоумышленнику.

Доказательства преступления правоохранители нашли дома у злоумышленника / Фото СБУ

Кого еще выявляла СБУ в сотрудничестве с Россией

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб. Мужчина под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию об украинских патриотах и военных объектах.

СБУ в Винницкой области разоблачила чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Военнослужащий скрытно собирал секретные данные. Преимущественно эта информация касалась системы защиты украинских оборонных объектов.

Также на Житомирщине агент Федеральной службы безопасности России собирал разведывательные данные. На этом его поймали работники контрразведки СБУ. За свою деятельность шпион получил срок – 8 лет за решеткой.

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