Угрожают судами и крушат мебель: экс-чиновники пытаются сорвать выселение из госдач, – СМИ
Источник:НВ
Бывшие судьи и прокуроры, которых попросили съехать с государственных дач в Конча-Заспе, пытаются сорвать выселение. Они устраивают скандал и угрожают судебными исками.
Как рассказал директор дома отдыха Конча-Заспа Александр Гурин, бывали случаи, когда экс-чиновники срывали обои и снимали кондиционеры.
Важно Выкрутил розетки и снял унитазы: экс-генпрокурор Пискун целый месяц съезжал с госдачи
По словам Гурина, не хотят съезжать:
- бывший прокурор Киева Юрий Гайсинский, тесть умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-советник Кучмы,
- бывший вице-премьер Владимир Семиноженко,
- еще 4 человека.
Гурин говорит, что при досрочном расторжении договора жильцы часто напоследок громко хлопают дверью. Один из последних подобных случаев произошел с бывшим руководителем СБУ в Николаевской области Алексеем Ляхом.
Несмотря на то, что его фамилии не было в списке СНБО, договор с ним расторгли за долги. Уезжая, жильцы оставили дом в ужасном состоянии.
Экс-чиновники при выселении ведут себя так, как они вели себя всегда. Ни один из них не признает, что он бывший, и каждый грозит завалить судебными исками,
– добавил Гурин.
Большое выселение из госдач: главное
- Еще в мае президент Зеленский по итогам заседания СНБО пообещал провести аудит госрезиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
- Сейчас право на льготного проживания на госземле имеют бывшие судьи, прокуроры, правоохранители и таможенники.