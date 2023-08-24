Торговал хот-догами в Петербурге: эксдиректор ЦРУ рассказал, как Путин выкормил Пригожина

Владимир Путин в истории с мятежом погибшего Евгения Пригожина доказал, что он главный. В то же время кремлевский диктатор почувствовал "определенный холодок" из-за бунта бывшего вожака вагнеровцев, которого сам и "вывел в люди".

Об этом в интервью сайту 24 Канала сказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он выразил убеждение, что мятеж Пригожина, о смерти которого сообщили в России, был реальным.

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Петреус объяснил, что спровоцировало мятеж Пригожина

По мнению Петреуса, Пригожина к мятежу принудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов, когда сказали, что разорвут контракты с предводителем вагнеровцев.

Интервью с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Как сказал Петреус, Россия фактически оставляла Пригожина без финансирования, что для главы ЧВК "Вагнера" было угрозой существования.

Также свою роль сыграло то, что минобороны России требовало, чтобы вагнеровцы заключили контракт.

Они также заявили, что все вагнеровцы должны подписать контракты с министерством обороны России, и Пригожин потерял бы над ними контроль. И у Пригожина произошел, мягко говоря, нервный срыв. Он переоценил свои силы, действовал на эмоциях, и пошел на Москву, не дошел до нее каких-нибудь двести миль,

– сказал Петреус.

Почему Путин решил сохранить вагнеровцев

Бывший директор ЦРУ отметил, что Путин, несмотря на мятеж, все же решил сохранить для России вагнеровцы, ведь это "очень важный инструмент международной политики".

Петреус считает, что то, что простили Пригожина, обрезало ему крылья. Дело в том, что вагнеровцам пришлось выбирать между контрактом с минобороны России или отправкой домой или в Беларусь.

В конце концов, вагнеровцы выбрали Беларусь, где и начали размещаться после мятежа.

И там мы видим, по крайней мере, один тренировочный лагерь вагнеровцев, обучающих белорусских солдат. Но для тех, кто в Кремле, это такой мощный сигнал, первая трещина в этом внутреннем кругу,

– сказал он.

Как Путин помог Пригожину получить влияние

Петреус вспомнил, что за Пригожиным всегда стоял Путин, который помог главарю вагнеровцев получить влияние.

Пригожина выкормил Путин, лично, нашел его в Петербурге, когда тот вышел из тюрьмы и из лотка торговал хот-догами, затем основал ресторан и занялся поставкой продовольствия для военных, что сделало его очень состоятельным и дало возможность финансировать вагнеровцев,

– сказал бывший директор ЦРУ.

В конце концов, по словам Петреуса, Путин в истории с мятежом Пригожина доказал, что он главный.

"Но здесь главное дело было в поддержке Пригожина Путиным. И в этой ситуации Путин доказал, что он таки главный, но определенный холодок у него по спине такой пробег. И за этой спиной начали перешептываться, осторожно, но начали. Когда критикуешь императора, то нужно держаться подальше от открытых окон и зонтов в солнечную погоду", – резюмировал он.