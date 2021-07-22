Выкрутил розетки и снял унитазы: экс-генпрокурор Пискун целый месяц съезжал с госдачи

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун наконец съехал с госдачи в Конча-Заспе. Чтобы перевезти все вещи, ему понадобился месяц.

Как рассказал директор дома отдыха Конча-Заспа Александр Гурин, бывший генпрокурор прихватил с собой все имущество и даже выкрутил розетки.

Важно Я оттуда съеду, – экс-генпрокурор Пискун говорит, что его выселили с государственной дачи

Гурин отметил, что первый дом, в котором были сауна, джакузи, бильярдный зал, трижды генпрокурор Святослав Пискун построил в 2000-х, вложив в ремонт 6 миллионов гривен. В 2019 году у него появился особняк Honka за 1 миллион гривен.

Однако в мае 2021 года с экс-генпрокурором в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он получил на 49 лет еще в 2002 году. Выезжая из нее, Пискун забрал всю мебель, снял унитазы и выкрутил все розетки.

Что известно о Святославе Пискуне? Это политический деятель и генерал-лейтенант налоговой милиции, который трижды работал на посту генпрокурора: в 2002–2003 годах 2004 году и 2007-м. А уже в июле – августе 2020 года был советником генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Что этому предшествовало