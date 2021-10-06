Экс-глава ОП Богдан назвал своей ошибкой вписать Богуцкую в список "слуг народа"
Источник:фейсбук Елизаветы Богуцкой
Андрей Богдан публично заявил, что сожалеет о том, что когда-то вписал в список партии "Слуга народа" Елизавету Богуцкую. Более того, бывший глава Офиса Президента отметил, что сейчас нардепом руководит не совесть, а зарплата.
Об этом Богдан заявил в комментарии под постом Богуцкой на ее странице в фейсбуке.
Важно "Слуга" Богуцкая заявила, что кандидатам в нардепы нужна психиатрическая экспертиза
Такая реакция Богдана была вызвана постом Богуцкой, в котором она рассказывает, как попала в "Слуги народа".
Мне сейчас апеллируют, мол, это Дмитрий Разумков привел меня в парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд СН в 2019 году, где я была названа сотой в списке партии. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан,
– отметила Богуцкая.
На это Богдан сказал, что включить Богуцкую в список было "ошибкой".
"Раз ты меня вспомнила, так знай, я сделал ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой руководит не совесть, а зарплата. Очень уж не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи", – оставил комментарий экс-глава ОП.
Богдан о Богуцкой / Скриншот комментария под сообщением Богуцкой
Заметим, что это уже не первое оскорбление в сторону нардепки. Примерно 2 года назад Богдан рассказал, что в партии "Слуга народа" есть психически больные и безумные нардепы, и "часть людей пришла реально с фейсбука, как Лиза Богуцкая".
Что известно о Богуцкой?
Она русскоязычная украинская блогерша, общественная активистка. Родилась в Симферополе. В 2019 году выбрана народным депутатом от партии "Слуга народа". Богуцкая определенное время работала психиатром в Симферопольской областной больнице.
Скандалы с участием Богуцкой
- Елизавета Богуцкая еще в начале карантина в Украине отказалась надевать маску и перчатки в зале Верховной Рады. Она мотивировала отказ аллергией на перчатки.
- Впоследствии Богуцкая все же надела маску на другом заседании. Но она была вязаная и с большими дырками, поэтому однозначно не сможет защитить от вируса.
- Также нардепка предложила довольно интересный и экстраординарный способ уберечься от коронавируса. Она предлагает регулярно ходить в баню, а также заниматься сексом и употреблять алкоголь.