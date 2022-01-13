Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана пытаются обвинить в узурпации власти

Против бывшего председателя Комитета нацбезопасности Казахстана открыли уголовное дело. Карима Масимова пытаются обвинить в попытке захвата власти.

Следователи начали расследование по фактам узурпации власти и злоупотребления служебным положением. В ситуации с протестами хотят обвинить бывшего главу комитета.

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Фигурантами дела являются также бывший заместитель Масимова – глава спецслужбы "А" Ануар Садикулов и Даулет Ергожин. Следствие продолжается.

Ранее Масимова задержали

Когда в Казахстане вспыхнули протесты Масимова уволили с должности, а на его место назначили Ермека Сагимбаева, работавшего начальником Службы государственной охраны.

Впоследствии Масимова задержали силовики по подозрению в государственной измене.

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