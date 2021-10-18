Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от коронавируса

Бывший глава Госдепа США Колин Пауэлл умер в результате осложнений от коронавируса. Политику было 84 года, о его смерти сообщила семья в соцсетях.

Как сообщила в фейсбуке семья Пауэлла, первого темнокожего госсекретаря США не стало утром 18 октября.

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О смерти политика сообщила его семья

Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и выдающегося американца,

– написали родные.

Родственники умершего отметили, что причиной его смерти стали осложнения после коронавируса, при этом они добавили, что политик был полностью вакцинирован против COVID-19.

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