Привлекал бойцов к строительству своего имения: в Одесской области будут судить экс-командира ТРО "Юг"
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему имение. Дело передали в суд.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР. Об этом там сообщили 6 января.
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В Одесской области будут судить экс-командира ТРО "Юг"
Согласно данным следствия, в 2023 году чиновник привлек 3 военнослужащих к строительству собственного имения. Указывается, что они более, чем год строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Чиновник сейчас уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением,
– рассказали в ГБР.
Ему по части 2 статьи 364 УК Украины грозит до 6 лет лишения свободы.
По материалам ГБР будут судить экс-командира ТРО "Юг" / Фото ГБР