Привлекал бойцов к строительству своего имения: в Одесской области будут судить экс-командира ТРО "Юг"

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему имение. Дело передали в суд.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР. Об этом там сообщили 6 января.

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Согласно данным следствия, в 2023 году чиновник привлек 3 военнослужащих к строительству собственного имения. Указывается, что они более, чем год строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Чиновник сейчас уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением,

– рассказали в ГБР.

Ему по части 2 статьи 364 УК Украины грозит до 6 лет лишения свободы.



По материалам ГБР будут судить экс-командира ТРО "Юг" / Фото ГБР