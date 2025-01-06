Про це пише 24 Канал з посиланням на ДБР. Про це там повідомили 6 січня.

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На Одещині судитимуть екскомандира ТРО "Південь"

Відповідно до даних слідства, у 2023 році посадовець залучив 3 військовослужбовців до будівництва власного маєтку. Вказується, що вони більше, ніж рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем,

– розповіли в ДБР.

Йому за частиною 2 статтею 364 КК України загрожує до 6 років позбавлення волі.



За матеріалами ДБР судитимуть екскомандира ТРО "Південь" / Фото ДБР