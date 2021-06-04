Упала в яму и захлебнулась: у экс-комбата и ветерана АТО трагически погибла 3-летняя дочь

В семье бывшего комбата 25-го батальона Дмитрия Дмитренко произошло горе. Погибла его 3-летняя дочь.

Точная дата смерти девочки пока неизвестна. Евгений Лавров рассказал, что похоронят малышку в субботу в 12:00 в селе Вабля Бородянского района Киевской области.

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Невероятная трагедия произошла в семье Дмитрия Дмитренко (сектор С, сухопутка) и Людмилы Исаевой (Фисташка – 25 омпб). Дочка, 3 годика, упала в яму с водой, имея во рту арахис. Ребенок захлебнулся. Спасти не удалось,

– сообщил Лавров.

Трагедия поразила украинцев. В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые щемящие:

"Такой ангелочек маленький. Горечь";

"Царство Небесное!" Сочувствие семье!;

"Такое дитя, будто ангелочек".



Маленькая доченька экс-комбата / Евгений Лавров

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным девочки.