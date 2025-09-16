В эфире 24 Канала освобожденный из плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал о страшных пытках в российском плену и объяснил, почему впервые отказался от обмена.

Почему отказался от обмена в 2022 году?

Владимир Николаенко, который почти месяц назад был освобожден из российской неволи, где находился более 3 лет, поделился историей своего пребывания во вражеском плену. По словам экс-мэра Херсона, 2 мая его вместе с четырьмя другими людьми вывезли из Херсона в Севастополь, где удерживали в течение двух дней. Там он оказался среди 48 украинских военных, попавших в плен. Большинство из них – были бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая героически обороняла Мариуполь.

Впоследствии украинских военных перевезли в следственный изолятор в городе Борисоглебск Воронежской области. Пленный рассказал, что даже в этих нечеловеческих условиях он отказался от обмена в свою пользу, настаивая, чтобы первыми освободили тяжелобольных собратьев.

В этот застенок отправляли тяжелораненых людей – без ног, на костылях. И там так пытали... Люди сходили с ума. Когда возникала возможность обмена, я всегда говорил: "Поменяйте ребят, которые больны",

– вспоминает Миколаенко.

По его словам, российские военные пытаются создавать иллюзию "милосердия" после боев, но реальность свидетельствует об обратном.

Так почему же вы такие "милосердные" держите в плену сумасшедшего человека? Почему вы человека без ноги держите в плену? Почему вы держите человека, который рискует остаться без ноги? Освободите его. Отправьте домой. Не издевайтесь, но принцип там один, что мы пленные, заложники. И чем больше будет этих заложников, тем легче им выторговать какие-то преференции,

– сказал экс-мэр Херсона.

Понятно, что главная преференция – это украинская земля. Впрочем, Миколаенко отметил, что постоянно общался с нашими ребятами с пленными. Понятно, что все переживают, когда будет шанс попасть домой, увидим своих родных, но главное – то, что говорят все: "Не надо нас менять на украинскую землю. Мы не согласны на это. Мы не согласны на это. Мы подождем до победы".

