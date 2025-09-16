В етері 24 Каналу звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів про страшні катування у російському полоні та пояснив, чому вперше відмовився від обміну.

Чому відмовився від обміну у 2022 році?

Володимир Миколаєнко, який майже місяць тому був звільнений з російської неволі, де перебував понад 3 роки, поділився історією свого перебування у ворожому полоні. За словами ексмера Херсона, 2 травня його разом із чотирма іншими людьми вивезли з Херсона до Севастополя, де утримували протягом двох днів. Там він опинився серед 48 українських військових, які потрапили у полон. Більшість із них – були бійцями 36-ї окремої бригади морської піхоти, що героїчно обороняла Маріуполь.

Згодом українських військових перевезли до слідчого ізолятора в місті Борисоглібськ Воронезької області. Полонений розповів, що навіть у цих нелюдських умовах він відмовився від обміну на власну користь, наполягаючи, щоб першими звільнили тяжкохворих побратимів.

У цю катівницю відправляли важкопоранених людей – без ніг, на милицях. І там так катували… Люди сходили з розуму. Коли виникала можливість обміну, я завжди казав: "Поміняйте хлопців, які хворі",

– пригадує Миколаєнко.

За його словами, російські військові намагаються створювати ілюзію "милосердя" після боїв, але реальність свідчить про протилежне.

То чому ж ви такі "милосердні" тримаєте в полоні божевільну людину? Чому ви людину без ноги тримаєте в полоні? Чому ви тримаєте людину, яка ризикує залишитися без ноги? Звільніть його. Відправте додому. Не знущайтесь, але принцип там один, що ми полонені, заручники. І чим більше буде цих заручників, тим легше їм виторгувати якісь преференції,

– мовив ексмер Херсона.

Зрозуміло, що головна преференція – це українська земля. Втім, Миколаєнко зазначив, що постійно спілкувався з нашими хлопцями з полоненими. Зрозуміло, що всі переживають, коли буде шанс потрапити додому, побачимо своїх рідних, але головне – те, що кажуть всі: "Не треба нас міняти на українську землю. Ми не згодні на це. Ми не згодні на це. Ми почекаємо до перемоги".

Як Миколаєнко потрапив у російський полон?