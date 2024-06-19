Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора после покушения находится в коме, – источники

В России 7 июня совершили покушение на экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на сторону врага после оккупации города. Сейчас предатель находится в коме.

Об этом сообщают источники 24 Канала. Ранее сообщалось, что его состояние критическое, и даже ходили слухи о смерти – которые в конце концов не подтвердились.

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Мацегора в коме

Экс-мэр города Купянск Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими оккупантами, после покушения находится в состоянии медикаментозной комы,

– сообщили источники.

Отметим, что в июне 2022 года Мацегора подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил. Городской голова фактически без боя сдал город.

После освобождения Купянска он сбежал с россиянами в Белгородскую область. Там к Мацегоре приставили усиленную охрану, которая коллаборанта не уберегла. Как пишут россияне, возле дома экс-мэра в городе Старый Оскол на него напал неизвестный, однако тогда стрелок не смог оборвать жизнь чиновника.

Стоит указать, что в феврале 2022 года чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске. Он обеспечивал их транспортом, жильем, топливом и едой.