Экс-начальника военной полиции, который был в розыске, экстрадировали из Киева в Тбилиси

Бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардаву экстрадировали из Киева в Тбилиси 17 сентября. Он на родине фигурирует в 15 уголовных делах, в 9 из них – он заочно осужден.

Для экстрадиции использовали специальный авиаборт. Кардаву задержали украинские правоохранители в ноябре 2017 года.

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Сначала для бывшего грузинского военного избрали предварительное заключение, впоследствии его заменили на домашний арест.

В чем обвиняют в Грузии Мегиса Кардаву:

Бесчеловечное обращение с заключенными.

Организация тюремного бунта, во время которого были убиты несколько заключенных.

Пытки узников.

Растрата бюджетных средств.

Из Киева Кардава прилетел в аэропорт Тбилиси. После выдвижения обвинений его доставят в заведение пенитенциарной службы в Рустави.

Сам Кардава считает, что его экстрадировали из-за "политического соглашения" между Киевом и Тбилиси. Мол, его обменяли на двух моряков, ранее осужденных в Батуми. Их помиловала президент Грузии.

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Дело об экстрадиции рассматривал судья Писанец, – СМИ

Отметим, по информации СМИ, дело об экстрадиции Кардавы рассматривал судья Валерий Писанец. Его нашли мертвым 11 сентября в селе Погребы Броварского района. Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном убийстве.