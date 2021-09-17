Экс-начальника военной полиции, который был в розыске, экстрадировали из Киева в Тбилиси
Источник:Интерфакс-Украина
Бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардаву экстрадировали из Киева в Тбилиси 17 сентября. Он на родине фигурирует в 15 уголовных делах, в 9 из них – он заочно осужден.
Для экстрадиции использовали специальный авиаборт. Кардаву задержали украинские правоохранители в ноябре 2017 года.
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Сначала для бывшего грузинского военного избрали предварительное заключение, впоследствии его заменили на домашний арест.
В чем обвиняют в Грузии Мегиса Кардаву:
- Бесчеловечное обращение с заключенными.
- Организация тюремного бунта, во время которого были убиты несколько заключенных.
- Пытки узников.
- Растрата бюджетных средств.
Из Киева Кардава прилетел в аэропорт Тбилиси. После выдвижения обвинений его доставят в заведение пенитенциарной службы в Рустави.Интересно! Сам Кардава считает, что его экстрадировали из-за "политического соглашения" между Киевом и Тбилиси. Мол, его обменяли на двух моряков, ранее осужденных в Батуми. Их помиловала президент Грузии.
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Дело об экстрадиции рассматривал судья Писанец, – СМИ
Отметим, по информации СМИ, дело об экстрадиции Кардавы рассматривал судья Валерий Писанец. Его нашли мертвым 11 сентября в селе Погребы Броварского района. Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном убийстве.