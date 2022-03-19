Первого экс-замглавы Фонда госимущества заподозрили в госизмене

Сообщается, что задержанный житель Киева передавал информацию о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины. Его подозревают в государственной измене.

Как сообщает офис генпрокурора, сейчас подозреваемому избирают меру пресечения.

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Задержали экс чиновника Фонда госимущества: детали

В Киеве задержали бывшего первого заместителя Фонда государственного имущества Украины по подозрению в передаче оккупантам информацию о размещении военных и техники ВСУ во время войны.

По данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины (2010 – 2014 годах) распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствов"ал оккупантам в проведении агрессивной войны,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что с 24 февраля по 16 марта 2022 года гражданин Украины, который находился в Киеве, примкнул к антиукраинским чатам и передавал врагам данные относительно мест расположения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины

.

Изъятое во время обысков оружие / Фото офис Генерального прокурора

Известно, что задержанный имел военное образование и осознавал, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Во время обыска у экс-чиновника обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон. Кстати, в ходе следствия выяснилось, что приобретение и хранении оружия с боеприпасами было незаконным.

Сейчас решается вопрос об избрании предателю меры пресечения в виде содержания под стражей.

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первым заместителем Фонда государственного имущества Украины (2010 – 2014 годах) был Евгений Иванов.