Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.
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Затримали ексчиновника Фонду держмайна: деталі
За даними слідства, колишній перший заступник Фонду державного майна України (2010 – 2014 роках) поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни,
– йдеться у повідомлені.
Повідомляється, що з 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України, який перебував у Києві, долучився до антиукраїнських чатів і передавав ворогам дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.
Вилучена під час обшуків зброя / Фото Офіс Генерального прокурора
Відомо, що затриманий мав військову освіту та усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.
Під час обшуку в ексчиновника виявили та вилучили пістолети, набої, гранати та мобільний телефон. До речі, в ході слідства вияснилося, що придбання та зберіганні зброї з боєприпасами було незаконним.
Зараз вирішується питання щодо обрання зраднику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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