Экс-посла Украины в Турции Сибигу назначили заместителем руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса Президента. Сибига – опытный дипломат, до мая 2021 года был послом Украины в Турции
В ОП считают, что это назначение активизирует взаимодействие с правительством и парламентом относительно внешнеполитических решений. Именно поэтому в Офисе Президента и трансформируют подразделения, ответственные за это направление.
Читайте также Заместитель Ермака Свириденко вошла в наблюдательный совет "Нафтогаза"
Новую должность получил и Игорь Жовква
Сибига сосредоточится на внешней политике и вопросах внешнеполитического партнерства. Также в ОПУ создали должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ее займет Игорь Жовква, который уже является заместителем Андрея Ермака – по внешнеполитическим вопросам.
Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским,
– отметил руководитель ОП Андрей Ермак.
Сибигу с должности посла уволили 19 мая
Президент Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции 19 мая. Увольнение было плановой ротацией. Ведь по закону о дипломатической службе, срок командировки составляет до 4 лет. Сибига занимал должность в течение 5 лет.
Что известно об Андрее Сибиге?
Родился в 1975 году на Тернопольщине. Выпускник Львовского национального университета имени Франко, специалист с "международных отношений". Работал в различных дипломатических структурах – в польском посольстве, Управлении европейской интеграции МИД Украины, Договорно-правовом управлении МИД Украины, Договорно-правовом департаменте МИД Украины и др. С 2016 до 2021 года посол Украины в Турции.