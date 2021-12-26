Экс-премьер Франции стал членом совета директоров крупнейшей нефтегазохимической компании России
26 декабря 2021 , 05:14Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Бывший премьер-министр правительства Франции Франсуа Фийон будет теперь работать в совете директоров компании "СИБУР". Это, заметим, очень влиятельная в России структура.
По сути, это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания страны. А Фийон, напомним, руководил французским правительством с 2007 по 2012 годы (при президенте Николя Саркози).
Еще в июле Экс-премьер Франции Фийон таки стал членом совета директоров российской "Зарубежнефти"
Фийон вошел в совет директоров российского бизнеса
На сайте компании "СИБУР" 23 декабря опубликовали сообщение, что Франсуа Фийон вошел в ее совет директоров. Это произошло еще в ноябре, но раскрыли новый состав совета только сейчас.
- Франсуа Фийон стал независимым директором.
- И членом комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитета по устойчивому развитию.
Почему его туда избрали
- В "СИБУРе" говорят – за то, что он "не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки дня устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья".
- Но есть и другая версия: Франсуа Фийон, который был руководителем правительства Франции в 2007 – 2012 годах при президенте Николя Саркози, активно и много лет лоббировал в Европе российские проекты и в целом сотрудничество с Россией.
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К слову, во Франции идет судебный процесс против Фийона – за фиктивное трудоустройство жены и детей.