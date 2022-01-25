Экс-работнику СБУ сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении экс-сотруднику СБУ. В 2014 году он предал Украину и начал сотрудничать с боевиками и получил "должность" в псевдореспубликах.

Экс-сотруднику СБУ инкриминируют государственную измену, дезертирство и участие в террористических организациях. За это ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Экс-сотрудник сбежал к оккупантам

По данным следствия, экс-сотрудник Управления СБУ в Луганской области во время оккупации части региона в 2014 году выехал на подконтрольную Украине территорию. Однако впоследствии бежал к боевикам. Там он начал работать на самопровозглашенную "власть" псевдореспублик.

Экс-сотрудник СБУ собирал данные о тех, кого оккупанты взяли в плен. В частности о военных ВСУ, нацгвардейцах и сотрудниках СБУ.

Из-за того, что он до сих пор на оккупированной Россией территории, о подозрении сообщили заочно. Следствие по этому делу продолжается.

Последние громкие дела, которые расследует ГБР

Следователи ГБР расследуют так называемое "угольное дело" о госизмене, в котором подозревают пятого президента Петра Порошенко. По данным следствия, Порошенко мог злоупотреблять своим служебным положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики. 19 января Печерский суд избрал пятому президенту меру пресечения в виде личного обязательства.

В декабре 2021 года экс-заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры на блокпосте в Краматорске. После журналисты-расследователи выяснили, что у чиновника российское гражданство, а во время оккупации Крыма в 2014 году он был помощником депутата Госдумы Валуева, который поддерживал российскую агрессию. Против него в ГБР также расследуют дела о превышении служебных полномочий и возможной подделке документов.

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