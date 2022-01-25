Ексспівробітнику СБУ інкримінують державну зраду, дезертирство й участь в терористичних організаціях. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Ексспівробітник втік до окупантів

За даними слідства, ексспівробітник Управління СБУ в Луганській області під час окупації частини регіону в 2014 році виїхав на підконтрольну Україні територію. Однак згодом втік до бойовиків. Там він почав працювати на самопроголошену "владу" псевдореспублік.

Ексспівробітник СБУ збирав дані про тих, кого окупанти взяли у полон. Зокрема про військових ЗСУ, нацгвардійців та співробітників СБУ.

Через те, що він й досі на окупованій Росією території, про підозру повідомили заочно. Слідство у цій справі триває.

Останні гучні справи, які розслідує ДБР

Слідчі ДБР розслідують так звану "вугільну справу" про держзраду, у якій підозрюють п'ятого президента Петра Порошенка. За даними слідства, Порошенко міг зловживати своїм службовим становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. 19 січня Печерський суд обрав п'ятому президенту запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У грудні 2021 року ексзаступник глави МВС Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал через сварку на блокпості у Краматорську. Опісля журналісти розслідувачі з'ясували, що в посадовця є російське громадянство, а під час окупації Криму в 2014 році він був помічником депутата Держдуми Валуєва, який підтримував російську агресію. Проти нього в ДБР також розслідують справи про перевищення службових повноважень і можливого підроблення документів.

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