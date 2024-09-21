Залужный сообщил, что в Донецкой области погиб его бывший советник Александр Никитюк

Валерий Залужный сообщил, что погиб Александр Никитюк. Военного убила российская ракета.

О трагедии Валерий Залужный сообщил 20 сентября. Александр Никитюк погиб в Донецкой области. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал об обстрелянном предприятии в Доброполье Криворожской общины.

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Что известно о гибели полковника

Сегодня (вероятно, говорится о 20 сентября – 24 Канал) от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины Александр Никитюк. Покойся с миром. Спасибо, что был в моей жизни. Всегда. Спасибо, что пошел к... Ты был настоящий. Самый настоящий из настоящих. Прости меня. Я не мог иначе,

– написал бывший главнокомандующий ВСУ.

Владимирский городской совет в Волынской области рассказал, что Александр Никитюк погиб в районе города Доброполье Покровского района Донецкой области в результате ракетного удара.

Александру Никитюку было 56 лет. У него остались жена и сын.



На Донбассе погиб Александр Никитюк, который в свое время был советником Залужного / фото городского совета

В городском совете сообщили, что Александр Евгеньевич во Владимире был известным человеком, ведь свою карьеру в правоохранительных органах начал именно из отдела внутренних дел города в 1991 году. Далее:

работал на различных должностях в уголовном розыске,

с марта 2005 года – был начальником отдела милиции во Владимире, который возглавлял в течение 6 лет;

впоследствии – заместителем начальника Управления Министерства внутренних дел Украины в Волынской области;

далее – стал заместителем начальника милиции Херсонской области.

После полномасштабного вторжения был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, служил в Военной службе правопорядка,

– заявили в городском совете.

Там выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье погибшего полковника.