На Закарпатье бывший военный открыл стрельбу возле здания ТЦК, – СМИ

Чрезвычайная ситуация случилась возле Хустского районного военкомата 14 ноября. Там мужчина открыл стрельбу.

Оказалось, что мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета. Его задержали правоохранители, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и комментарий пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан.

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Разгневался, потому что не хотели мобилизовать

Известно, что кроме стрельбы, задержанный попытался проникнуть в здание ТЦК. В полиции уточнили, что в результате происшествия травмированных нет, а стрелка привлекли к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.

По данным СМИ, задержанный – бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать.

К слову, в Запорожье произошел конфликт между местным жителем и представителями ТЦК, во время которого работник ТЦК выстрелил в воздух.