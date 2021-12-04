Экс-заместитель генпрокурора Трепак заявил о подготовке подозрения Порошенко по делу Медведчука

Вскоре Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко. Речь идет о деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

О том, что Порошенко готовят подозрение по "делу Медведчука", в сети сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Читайте также Чтобы не попасть в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"

Порошенко могут объявить о подозрении

Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, которое связано с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства,

– отметил Трепак.

По его словам, Офис генпрокурора подготовил проект такого постановления. Сейчас документ изучают в Офисе президента. В частности, решают насколько целесообразной является реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.

"Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения", – добавил бывший заместитель генпрокурора.

Подписать подозрение может заместитель Венедиктовой

Трепак также отметил, что ранее Венедиктова подписание похожих документов поручала одному из своих заместителей, наделив его в настоящее время статусом исполняющего обязанности: "сама срочно отбывала в командировку или отпуск".

Насколько известно, Ирина Валентиновна как раз собралась в десятидневную командировку в США. Именно в это время может и произойти сообщение о подозрении пятому президенту,

– подытожил Трепак.

Однако добавил, что это произойдет при условии, что Банковой уже принято об этом политическое решение.

Дело о поставках угля с оккупированных территорий

Ранее журналисты Bihus.info провели расследование в отношении так называемых "пленок Медведчука". В них говорилось, что Виктор Медведчук вел переговоры с Кремлем и лидерами боевиков на Донбассе о поставках угля из ОРДЛО.

В переговорах кум Путина утверждал, что быть посредником ему якобы поручили президенты Петр Порошенко и Владимир Путин.

К слову, о бомбах-компроматах, которые взрываются все ближе к Порошенко,

в "Честной политике" с Сергеем Лещенко: смотрите видео

Текст сообщения Виктора Трепака:

По моей информации, в ближайшее время бывшему Президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, которое связано с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В. Медведчук и экс-министр энергетики В. Демчишин. Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразной является реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения.

Ранее Генеральный прокурор И. Венедиктова подписание такого рода политически резонансных подозрений во многих случаях поручала одному из своих заместителей (наделив его в настоящее время статусом "и. о." генпрокурора), а сама срочно отбывала в командировку или отпуск. Насколько известно, Ирина Валентиновна как раз собралась в десятидневную командировку в США. Именно в это время может и произойти сообщение о подозрении пятому президенту – конечно, если на Банковой уже принято об этом политическое решение. Интересно, кому из заместителей генпрокурора на этот раз выпадет "честь" выполнить такую деликатно-ответственную функцию.