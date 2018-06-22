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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экс-охранник Януковича рассказал историю о том, как "легитимного" хотели убить

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Экс-охранник Януковича рассказал, как его хотели убить
Экс-охранник Януковича рассказал, как его хотели убить / Фото из открытых источников

Бывший охранник президента-беглеца Виктора Януковича Сергей Бернацкий рассказал, что на экс-гаранта готовили покушение.

Об этом Бернацкий рассказал во время допроса в режиме видеоконференции в Оболонском райсуде Киева, где проходит рассмотрение дела о госизмене Януковича.

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Экс-охранник президента-беглеца, ссылаясь на слова бывшего начальника штаба безопасности президента Владимира Павленко, утверждает, что 22 февраля 2014 года после побега Януковича из Межигорья его якобы хотели убить на съезде в Харькове.

Павленко сказал, что есть большие проблемы, и с докладом пошел к Кобзарю (экс-начальнику службы безопасности Виктора Януковича, – ред). Потом я видел, что Кобзарь разговаривал с Добкиным (с 2010 до 2014 года Михаил Добкин был председателем Харьковской ОГА, – ред.) и они вместе зашли в комнату, где находился президент. После этого Павленко сказал мне, что к моменту его прибытия во Дворец спорта в зале уже есть приблизительно 200 человек, зашедших без допуска,
– рассказал во время допроса в суде экс-охранник Януковича, который находится в России.

По его словам, тогдашний начальник штаба безопасности Януковича сообщил охране, что среди этих лиц есть группа, задачей которой была ликвидация экс-президента во время участия в съезде.

"Он мне сказал, что вторая подобная группа была на улице, то есть если не сработает основная, то резервная группа должна была эту задачу по ликвидации выполнить. Каким образом? С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью, так называемых коктейлей Молотова", – рассказал Бернацкий.

Он пояснил, что именно поэтому Добкин заявил об отмене участия Януковича в съезде.

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Бывший охранник также утверждает, что "на одном из блокпостов" авто из кортежа Януковича обстреляли неизвестные. Говорит, что собственными глазами видел дырку от пули у водительской двери.

Я видел еще один автомобиль Volkswagen Transporter со следами пулевых отверстий в бампере и крышке багажника,
– вспоминает экс-охранник Януковича события 4-летней давности.

К слову, 5 июня Оболонский суд Киева по делу о государственной измене Януковича должен был допросить бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. С Азаровым не договорились о дате, поэтому он не вышел на связь.

Теги: Новости Украины Судьи Виктор Янукович Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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