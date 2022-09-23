Эксгумация тел в Изюме завершена: некоторые тела ужасно изуродованы

В Изюме Украина завершила эксгумацию тел. По данным полиции, некоторые настолько изуродованы, что даже невозможно установить пол погибших.

По словам первого заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергея Пантелеева, эксгумацию завершили 23 сентября. На брифинге он рассказал, что из-под земли удалось достать 427 тел, среди них есть дети.

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Украина завершила эксгумацию тел в Изюме

На сегодняшний день (речь идет о 23 сентября – 24 канал) мы завершаем эксгумацию тел наших граждан погибших и захороненных в городе Изюм,

– заявил Сергей Пантелеев.

Полковник полиции пояснил, что по состоянию на 23 сентября полиция подняла с земли 427 тел наших граждан, из которых:

202 – тела женщин;

189 тел – мужчин;

и 5 – детей;

11 тел настолько изуродованы, что полиция не может установить их пола, этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты;

также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

"Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти. Точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований", – заверил Сергей Пантелеев.

Работы в Изюме продолжались неделю непрерывно

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что работы в Изюме продолжались неделю непрерывно.

Из могил получили 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчины, 5 детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить,

– сообщил Клименко.

По его данным многие тела имеют следы пыток. Игорь Клименко объяснил, что:

перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Ведь родственники должны их похоронить по-человечески;

следователи тщательно документируют каждое военное преступление российских военнослужащих. Не упустят ни одной детали;

преступники обязательно должны быть наказаны.

В прокуратуре заявили, что по каждому эксгумированному труппу следователями уже назначены судебно-медицинские экспертизы. После результатов будут приниматься все необходимые меры для установления обстоятельств гибели людей и наказания российских военных.

Украина завершила эксгумацию тел в Изюме / Фото полиции и прокуратуры

(Важно! Не советуем смотреть их чувствительными людям)

Массовое захоронение людей в Изюме: важное

Массовое захоронение тел в Изюме нашли 15 сентября недалеко от кладбища в Изюме. Российские оккупанты хоронили там украинцев в безымянных могилах во время оккупации в период со 2 апреля по 15 сентября.

Впоследствии стало известно, что люди там похоронены целыми семьями. К примеру, на месте массовых захоронений нашли могилу 6-летней девочки Олеси Столпаковой. Рядом были похоронены ее родители – Елена и Дмитрий. Они не имели отношения к ВСУ, однако оккупанты их могли убить только потому, что мирные жители стали свидетелями преступлений россиян. У оккупантов был приказ убивать свидетелей.

Во время эксгумации Украина стала обнаруживать тела людей со следами страшных пыток. В частности, обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой

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Редакция 24 канала искренне соболезнует всем родным, знакомым и родственникам погибших в Изюме.