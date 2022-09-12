Экс-начальнику СБУ Харьковской области Дудину избрали меру пресечения: подозревают в госизмене

Бывшему главе СБУ Харьковской области суд избрал меру пресечения. Роман Дудин будет находиться под стражей.

Суд избрал меру пресечения экс-начальнику СБУ Харьковской области 12 сентября. Роман Дудин возглавлял Службу безопасности в Харьковской области еще до мая 2022 года.

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Дудину избрали меру пресечения



По материалам ДБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы,

– сообщили в ДБР.



Буквально утром 12 сентября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении подозрения действующему сотруднику СБУ.

Его подозревают в:

государственной измене;

а также самовольном оставлении места службы военнослужащим в условиях военного положения.

Что известно по делу Дудина

В ДБР сообщили, что Роман Дудин с 24 февраля 2022 г. в то время еще руководитель регионального управления спецслужбы умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону.

То есть он фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб россии. Также установлен факт самовольного ухода с места службы,

– сообщили в ДБР.

То есть во время войны Роман Дудин покинул Харьковскую область, хотя как военнослужащий не имел права этого делать.

Если вину Дудина докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, что экс-глава СБУ Харьковской области задержан еще 11 сентября.

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