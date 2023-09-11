Выступал в Скабаевой, отрицал существование Украины: экс-нардепу Полищуку сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Сергею Полищуку. До начала полномасштабного вторжения России в Украину за деньги от ФСБ выступал в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

По данным СБУ, там бывший украинский депутат поддерживал агрессивную политику Кремля и публично отрицал существование украинской государственности. Кроме того, он распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

Смотрите также В Киеве поймали "военного оборотня", который готовил удары врага по столичным ТЭЦ

Что известно о подозрении Полищуку

В Офисе генпрокурора рассказали, что выступления Полищука в Скабаевой были направлены на:

дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве;

деморализацию армии.

Также он распространял нарративы России о наличии между украинцами идеологического противостояния и разграничивал украинцев по идеологическим предпочтениям, разжигая национальную рознь.

Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора,

– заявили в СБУ.

Следствие установило, что для маскировки пересылки денег организаторы из России производили платеж через финучреждения третьих стран.

Согласно собранным данным, Сергею Полищуку сообщили о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

государственная измена;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

Если вину по этим статьям докажут, то политику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас Украина проводит мероприятия по привлечению Полищука к ответственности, ведь он прячется за границей.

Коротко о Сергее Полищуке