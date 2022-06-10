Эксохранитель Медведчука гипнотизировал своего шефа, чтобы стать депутатом, – СМИ

Народный депутат Виктор Черный во время работы в личной охране Виктора Медведчука проводил сеансы гипноза, направленные на своего шефа. Кроме влияния на кума Путина, он также заказывал ритуалы "улучшения" ауры российских политиков.

Об этом свидетельствуют материалы, находившиеся на жестком диске ноутбука Черного. Их журналисты-расследователи Bihus.Info обнародовали 9 июня.

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Заказывали "сеансы проникновения" у Медведчука

Летом 2019 года Черный еще работал телохранителем Медведчука. Впоследствии мужчина вошел в списки партии ОПЗЖ на парламентских выборах. Так он все-таки и стал нардепом.

Однако, вероятно, политик считает, что в этом ему помог определенный ритуал. На его ноутбуке есть видео сеансов, где гипнологи якобы вводили человека в гипнотическое состояние и отправляли прямо в сознание Виктора Медведчука. Когда это якобы удавалось, гипнолог начинал "разговаривать" с сознанием, в которое проникли.

Человека, который "проникал" называют "слипером". Именно из-за этого человека гипнолог на одном из сеансов даже просил "улучшить астральную энергию Медведчука". У "слипера" на видео лицо закрыто тряпкой. Однако неизвестно, зачем именно это нужно.



"Слипер", проникавший в голову Медведчука / Скриншот

Так просили и повышения для охранника

На идентичной записи гипнолог уже просил "сознание Медведчука" повысить Виктора Черного. Он говорил о том, что нужно из охранника сделать его народным депутатом. "Слипер", которым якобы говорило сознание Медведчука, притворялся озадаченным. Он говорил, что не понимает целесообразности Черного делать нардепом.

"Достигали успеха" через Путина

Также была запись, на которой гипнолог расспрашивал, как Черному добиться успеха благодаря близким отношениям Путина и Медведчука. "Слипер" в ответ говорил, что можно попробовать. Мол, Путин верит во все, потому это стоит сделать.

Пугали "сознание Медведчука" другими гипнотизерами

Однако это не единственный момент "глобальных" целей проведения ритуала. На одном из видео "Слиперы" обсуждали планы порабощения или уничтожения людей, которых считали "неправильными" - "Б начинается на Д заканчивается". Это якобы должно было сделать "сильная страна".

Но массовое вымирание этого типа проблемы, выберут те космические люди. Или так скажем, глобальный переворот. Крах, война и т.д.

– говорила на записи женщина с тряпкой на лице.

Следует заметить, что "слиперы" из ноутбука Черного даже признавали тяжесть этого процесса. Однако она заключалась в том, что якобы могут заметить "слиперы" и гипнотизеры Америки, Великобритании и даже российских спецслужб. Этой конкуренцией даже вроде бы пугали сознание Медведчука, когда туда проникали.

Проводили ритуалы со щитом на Зеленского и Бойко.

Из показанных видеозаписей следует, что гипнологи и "слиперы" Черного, вероятно, живут в России. Об этом свидетельствуют их фразы: "сюда в Россию", "их Верховная Рада" и "здесь в Питере".

Также журналисты обнаружили доказательства ритуала с фотографиями Владимира Зеленского и Юрия Бойко. На фото зеленского писало "президент Украины", а на фото Бойко "премьер-министр Украины", а также "Благослови тебя Аллах". Карточки с надписями стояли на железном щите.

Ритуал на Зеленского и Бойко / Скриншот

На ноутбуке нашли также фотографии многих других украинских политиков. Там еще были:

Владимира Зеленского;

Петра Порошенко;

Святослава Вакарчука;

Юрия Бойко;

Александра Вилкула;

Евгения Мураева;

Вадима Новинского.

Расследование о проникновении в сознание Медведчука: смотрите видео