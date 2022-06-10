Про це свідчать матеріали, які були на жорсткому диску ноутбука Чорного. Їх журналісти-розслідувачі Bihus.Info оприлюднили 9 червня.

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Замовляли "сеанси проникнення" в Медведчука

Літом 2019 року Чорний ще працював особистим охоронцем Медведчука. Та згодом чоловік увійшов до списків партії ОПЗЖ на парламентських виборах. Так він все ж і став нардепом.

Проте, ймовірно, політик вважає, що в цьому йому допоміг саме певний ритуал. На його ноутбуці є відео сеансів, де гіпнологи нібито вводили людину в гіпнотичний стан і відправляли прямісінько у свідомість Віктора Медведчука. Коли це нібито вдавалося, гіпнолог починав "розмовляти" зі свідомістю, в яку проникли.

Людину, яка "проникакала" називають "сліпером". Саме через цю особу гіпнолог на одному із сеансів навіть просив "покращити астральну енергію Медведчука". У "сліпера" на відео обличчя закрите ганчіркою. Проте невідомо, для чого саме це потрібно.



"Сліпер", який проникав у голову Медведчука / Скриншот

Так просили й підвищення для охоронця

На ідентичному записі гіпнолог вже просив "свідомість Медведчука" підвищити Віктора Чорного. Він казав про те, що потрібно з охоронця зробити його народним депутатом. "Сліпер", яким нібито говорила свідомість Медведчука, вдавав спантеличення. Він казав, що нібито не розуміє доцільності Чорного робити нардепом.

"Досягали успіху" через Путіна

Також був запис, на якому гіпнолог розпитував, як Чорному досягти успіху завдяки близьким стосункам Путіна та Медведчука. "Сліпер" у відповідь казав, що можна спробувати. Мовляв, Путін вірить в усе, тому це варто зробити.

Лякали "свідомість Медведчука" іншими гіпнотизерами

Проте це не єдиний момент "глобальних" цілей проведення ритуалу. На одному з відео "Сліпери" обговорювали плани поневолення чи знищення людей, яких вважали "неправильними" – "на Б починається на Д закінчується". Це нібито мала зробити "сильна країна".

Але масове вимирання цього типу проблеми, виберуть уже ті космічні люди. Або, так скажемо, глобальний переворот. Крах, війна і т.д,

– казала на записі жінка з ганчіркою на обличчі.

Варто зауважити, що "сліпери" з ноутбука Чорного навіть визнавали важкість цього процесу. Проте вона полягала в тому, що нібито можуть зауважити "сліпери" та гіпнотизери Америки, Великої Британії та навіть російських спецслужб. Цією конкуренцією навіть нібито лякали свідомість Медведчука, коли туди проникали.

Зауважте! Із показаних відеозаписів випливає, що гіпнологи й "сліпери" Чорного, ймовірно, мешкають у Росії. Про це свідчать їхні фрази: "сюди в Росію", "їхня Верховна Рада" і "тут у Пітері".

Проводили ритуали зі щитом на Зеленського та Бойка

Також журналісти виявили доказів ритуалу із фотографіями Володимира Зеленського та Юрія Бойка. На світлині зеленського писало "президент України", а на фото Бойка "прем'єр-міністр України", а також "Благослови тебе Алах". Картки з написами стояли на залізному щиті.

Ритуал на Зеленського та Бойка / Скриншот

На ноутбуці знайшли також і світлини багатьох інших українських політиків. Там ще були:

Володимира Зеленського;

Петра Порошенка;

Святослава Вакарчука;

Юрія Бойка;

Олександра Вілкула;

Євгенія Мураєва;

Вадима Новинського.

Розслідування про проникнення у свідомість Медведчука: дивіться відео