Эксперт из США объяснил, почему возникают задержки по поставкам оружия

Эндрю Михта заверил, что США и союзники в НАТО поддерживают Украину. Но объяснил, почему помощь может поступать довольно медленно.

Эту информацию международный эксперт по безопасности и глава колледжа по вопросам изучения международной безопасности в Центре Джорджа Маршалла Эндрю Михта рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу . Он также рассказал о позиции Соединенных Штатов и стран-членов Североатлантического союза.

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Почему помощь Украине поступает медленно

Международный эксперт по безопасности объяснил, что понимает боль украинцев и что умирают люди. Однако сказал:

якобы трудно понять все политические нюансы в этом вопросе;

ведь в демократических обществах необходимо согласование – от парламента и до исполнительной власти;

однако эксперт убежден – Запад давал Украине все, о чем она просила.

В качестве примера эксперт рассказал ситуацию с HIMARS и гаубицами М777, которые Украине предоставлять не должны были, однако уже отправляют вместе с боеприпасами.

Мы двигаемся в направлении, когда Украина будет получать все необходимое оружие, которое ей нужно, но это политический процесс, который иногда буксует,

– объяснил эксперт.

По мнению Эндрю Михта, самое главное в этом процессе – мощный сигнал от США и союзников, что они поддерживают независимую Украину, которую не сможет одолеть Россия.

Эксперт объяснил, почему Украине до сих пор не дали ПВО

Эксперт объяснил, почему Киеву до сих пор не дали ПВО, о которых Украина просила в конце февраля и марте.

По словам Эндрю Михта, он понимает, что пока не будет эффективной системы ПВО, то россияне и дальше будут бомбить нашу страну. Однако заверил, что:

уже есть определенные движения в этом направлении;

ведь Германия передала нам систему ПВО IRIS-T;

кроме того, США рассматривают другие варианты.

Это будет так же, как и с предоставлением другого вооружения, о котором вы просили,

– заверил международный эксперт.

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Оказание помощи Украине: последние новости

В Пентагоне заявили, что США передали Украине более 20 миллионов долларов помощи, а также вооружения. Однако его запасы не безграничны. Поэтому, по данным американских СМИ, военная промышленность США в ускоренном темпе должна восстановить запасы боеприпасов и другого вооружения.

Кроме того, Израиль неожиданно заявил о готовности поставлять Украине оружие, если Иран передаст России баллистические ракеты. Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что если Тель-Авив примет такое решение – это будет хорошая новость для нас.

К сожалению, Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, как планировалось ранее. Решение было принято из-за падения ракет в Польше. Поэтому Вильнюс усилит свою противовоздушную оборону.

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