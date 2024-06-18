Путин повезет много предложений во Вьетнам: эксперт-международник объяснил интерес диктатора
Диктатор Владимир Путин в течение 19-20 июня посетит Вьетнам. Именно это государство недавно проигнорировало Глобальный саммит мира.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что Вьетнам относится к странам Глобального Юга. И на протяжении последнего времени успешно развивается.
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Почему Путин едет во Вьетнам
Как отметил Желиховский, самое странное, что Вьетнам имеет достаточно прочные отношения с Соединенными Штатами. Но там все равно согласились принять диктатора Путина.
Пока нет деталей, чего именно ожидать от визита Путина во Вьетнам. Очевидно, что у них есть варианты сотрудничества.
Все может касаться разного рода двустороннего сотрудничества. Речь идет об экономическом и торговом. Думаю, что Путин привезет немало предложений,
– сказал Желиховский.
Вероятно, Путин попытается сейчас наладить контакты с Вьетнамом для привлечения к своим инициативам. Диктатор может попытаться организовать так называемую коалицию, которая выступает против западного мира. Туда могут войти союзники России и нейтральные страны.
Можно предположить, что такие визиты Путина будут продолжаться и в дальнейшем. Ему нужно показать, что на самом деле Россия не является изолированной.
Считаю, что Путин пока выполняет глобальный план в отношении стран Глобального Юга. Ему не так важно, чтобы они были в тесной связи с Россией. Сейчас ему нужно, чтобы они не присоединялись к тому же украинскому мирному плану. Кремль много работает на этом направлении,
– отметил Желиховский.
Визит Путина в КНДР: кратко
- Путин посетит КНДР в течение 18 – 19 июня. Накануне он опубликовал статью, где восхвалял Северную Корею и говорил о "твердой поддержке от КНДР".
- Известно, что это будет его первый за 20 лет визит в Северную Корею. Хотя с главой КНДР Ким Чен Ыном Путин регулярно встречался.