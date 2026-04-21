Они до сих пор в Венгрии: эксперт спрогнозировал, как Украине вернуть похищенные активы "Ощадбанка"

Еще в марте Венгрия фактически похитила средства, которые инкассаторская служба "Ощадбанка" перевозила в Украину. Сейчас пойдут переговоры о возвращении этих денег, но не стоит ожидать мгновенного результата.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что абсолютно понятно, что сейчас Украина попытается договориться с новым правительством в Венгрии по возврату этих средств. Их конфисковали еще при правлении Виктора Орбана, партия которого проиграла выборы в апреле.

Удастся ли вернуть эти средства?

По словам Желиховского, возвращение этих средств зависит не только от политической воли, но и от правовых процедур. Пока вряд ли стоит ожидать, что все получится быстро решить.

Можем предположить, что это будет не быстрый сценарий, а затяжной процесс с различными вариантами. Многое зависит именно от юридических процедур. Новая венгерская власть может инициировать пересмотр решений, но вряд ли они пойдут на прямое и быстрое возвращение средств без формальных оснований,

– отметил Желиховский.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский недавно вспомнил об украинских средствах, которые конфисковала Венгрия. Он отметил, что Орбан банально их украл.

Венгерские власти во главе с Орбаном незаконно забрала средства, ведь причин для их ареста не было. Возможно, это посоветовали ему российские политтехнологи, которые помогали Орбану на выборах.

Будем ожидать формирования нового правительства. А уже потом на решения, которые будут касаться интересов нашего государства,

– сказал Желиховский.

Конфискованные украинские средства в Венгрии: что известно