Они до сих пор в Венгрии: эксперт спрогнозировал, как Украине вернуть похищенные активы "Ощадбанка"
- В марте Венгрия конфисковала в марте средства, которые "Ощадбанк" перевозил в Украину. Речь идет о миллионах долларов и евро, а также – золотые слитки.
- Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский предположил, удастся ли Украине вернуть эти средства.
Еще в марте Венгрия фактически похитила средства, которые инкассаторская служба "Ощадбанка" перевозила в Украину. Сейчас пойдут переговоры о возвращении этих денег, но не стоит ожидать мгновенного результата.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что абсолютно понятно, что сейчас Украина попытается договориться с новым правительством в Венгрии по возврату этих средств. Их конфисковали еще при правлении Виктора Орбана, партия которого проиграла выборы в апреле.
Удастся ли вернуть эти средства?
По словам Желиховского, возвращение этих средств зависит не только от политической воли, но и от правовых процедур. Пока вряд ли стоит ожидать, что все получится быстро решить.
Можем предположить, что это будет не быстрый сценарий, а затяжной процесс с различными вариантами. Многое зависит именно от юридических процедур. Новая венгерская власть может инициировать пересмотр решений, но вряд ли они пойдут на прямое и быстрое возвращение средств без формальных оснований,
– отметил Желиховский.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский недавно вспомнил об украинских средствах, которые конфисковала Венгрия. Он отметил, что Орбан банально их украл.
Венгерские власти во главе с Орбаном незаконно забрала средства, ведь причин для их ареста не было. Возможно, это посоветовали ему российские политтехнологи, которые помогали Орбану на выборах.
Будем ожидать формирования нового правительства. А уже потом на решения, которые будут касаться интересов нашего государства,
– сказал Желиховский.
Конфискованные украинские средства в Венгрии: что известно
- В марте венгерские правоохранители задержали группу украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые перевозили наличные и золото в Украину. Речь идет о 40 миллионах долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. В Венгрии начали рассказывать, что у них есть подозрения относительно происхождения денег. Они намекали на "отмывание средств".
- Украина же отмечала, что это была обычная инкассаторская перевозка, которая была согласована между банками. Действия Венгрии были безосновательными.
- Венгерские правоохранители удерживали инкассаторов без связи и не допускали к ним консулов. В конце концов они отпустили людей, но средства и золото оставили у себя. В МИД Украины заявили, что венгерская сторона фактически украла средства и удерживает их у себя.