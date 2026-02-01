Установил рекорд: какие самые большие провалы Трампа за первый год президентства

Президент США Дональд Трамп недавно обнародовал список достижений за первый год президентства. Результатов там действительно немного с точки зрения законодательства.

Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что Трамп сосредоточился больше на частных сделках, чем на законодательстве. За его вторую каденцию Конгресс ввел особенно мало законов.

Рейтинг популярности Трампа падает

По словам Добрянского, Трамп установил рекорд по количеству президентских указов, которые он подписал. Таким образом президент США хочет быстрее принимать решения, которые ему выгодны.

Сейчас рейтинги популярности Трампа падают. Он не хочет допустить, чтобы демократы получили большинство в Сенате и Палате представителей. А выборы в Конгресс состоятся уже в ноябре 2026 года.

Сейчас рейтинги показывают, что Трамп исторически непопулярен. Это дает шансы демократам, которые могут получить большинство и в Палате представителей, и в Сенате,

– рассказал Добрянский.

