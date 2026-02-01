Установил рекорд: какие самые большие провалы Трампа за первый год президентства
- Дональд Трамп делает ставку на президентские указы, а не на законодательство.
- Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал, какой рекорд установил Трамп.
Президент США Дональд Трамп недавно обнародовал список достижений за первый год президентства. Результатов там действительно немного с точки зрения законодательства.
Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что Трамп сосредоточился больше на частных сделках, чем на законодательстве. За его вторую каденцию Конгресс ввел особенно мало законов.
Рейтинг популярности Трампа падает
По словам Добрянского, Трамп установил рекорд по количеству президентских указов, которые он подписал. Таким образом президент США хочет быстрее принимать решения, которые ему выгодны.
Сейчас рейтинги популярности Трампа падают. Он не хочет допустить, чтобы демократы получили большинство в Сенате и Палате представителей. А выборы в Конгресс состоятся уже в ноябре 2026 года.
Сейчас рейтинги показывают, что Трамп исторически непопулярен. Это дает шансы демократам, которые могут получить большинство и в Палате представителей, и в Сенате,
– рассказал Добрянский.
Трамп судится с минфином США
- СМИ сообщают, что Трамп и двое его сыновей подали иск в федеральный суд на налоговую службу США и минфин. Они обвиняют их в том, что ведомства не предотвратили разглашение конфиденциальной финансовой информации.
- Речь идет об информации относительно их налоговых деклараций. Еще перед первой каденцией Трамп заявил, что не будет их обнародовать. Он стал первым за почти 50 лет кандидатом, который не раскрыл эти документы.
- Также в ноябре 2025 года суд в штате Джорджия закрыл последнее уголовное дело против Трампа о попытке повлиять на результаты выборов в 2020 году. Все 4 уголовных производства закрыли после того, как Трамп победил на выборах в 2024 году.