Про це 24 Каналу розповів директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що Трамп зосередився більше на приватних угодах, ніж на законодавстві. За його другу каденцію Конгрес запровадив особливо мало законів.

Рейтинг популярності Трампа падає

За словами Добрянського, Трамп встановив рекорд за кількістю президентських указів, які він підписав. У такий спосіб президент США хоче швидше ухвалювати рішення, які йому вигідні.

Зараз рейтинги популярності Трампа падають. Він не хоче допустити, щоб демократи отримали більшість у Сенаті та Палаті представників. А вибори до Конгресу відбудуться вже в листопаді 2026 року.

Зараз рейтинги показують, що Трамп історично непопулярний. Це дає шанси демократам, які можуть отримати більшість і в Палаті представників, і в Сенаті,

– розповів Добрянський.

