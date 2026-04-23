Проблем в России становится все больше: эксперт назвал изменения по фронту, которые играют на руку ВСУ
- Россия сталкивается с проблемами на фронте. В частности им становится все сложнее набирать людей на войну.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о проблемах России на войне.
Россия до сих пор имеет значительное преимущество в количестве личного состава на фронте. Но Силы обороны выстроили систему, которая эффективно уничтожает врага.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 каналу, что уже было много сообщений, что в России есть определенные проблемы с количеством личного состава. Объемы набора начали падать.
Смотрите также Россияне продвигаются в приграничье Сумщины и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю
С какими проблемами столкнулась Россия?
По словам Жмайло, еще год назад, по разным данным, Россия набирала в армию примерно 1200 – 1300 человек. Сейчас эта цифра составляет где-то 800 – 900. А Силы обороны стабильно выбивают 1000+ оккупантов каждые сутки.
Это постепенно обескровливает российский контингент. И напрямую влияет на наступательные кампании,
– сказал Жмайло.
Вряд ли диктатор Путин рискнет пойти на полноценную мобилизацию в ближайшее время из-за потенциальных негативных последствий. Поэтому там пытаются решить проблему другим путем. Уже были сообщения, что на различные предприятия приходят "приказы" о том, сколько людей должны подписать контракты с российской армией.
Конечно, численное преимущество врага пока никуда не делось. Но массовое применение дронов не дает России полностью воспользоваться этим преимуществом. Сейчас продвижение врага на фронте сравнительно незначительные.
Аналитики говорят, что среднесуточное продвижение России составляет до 5 квадратных километров в сутки. Это локальные продвижения иногда на десятки метров. Но Силы обороны так же затягивают оккупантов в контратаки. Это не дает возможности россиянам улучшать свои позиции. А стратегическая наша задача сейчас – окончательно затормозить россиян на земле,
– отметил Жмайло.
Какие потери России на войне?
- По состоянию на 23 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 322 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11888 российских танков, 24441 боевых бронированных машин, 40574 артиллерийских систем и тому подобное.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, на каком направлении у россиян сейчас наибольшие потери. Враг забрасывает туда много личного состава.
- Украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту спецназа ФСБ в Донецке. Россияне понесли значительные потери, в том числе и среди офицерского состава.